Başkan Albayrak Kapaklı’da ulaşım konulu toplantıya katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kapaklı İlçe Hizmet Binasında düzenlenen toplantıya Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Şeref Çetin, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, Zabıta Dairesi Başkanı Hasan Bayram ve kooperatif yetkilileri katıldı.

Toplantıda 41’nolu Kapaklı Kooperatifinin TETUS dönüşümü ile ilgili izlenecek olan yol haritası görüşüldü. Kooperatif yetkilileri, Kapaklıdan Çerkezköy’e giden araçların Çerkezköy’deki güzergahlarının tekrar değerlendirilmesini talep ettiler. Çalışmaların değerlendirildiği toplantı görüş alışverişi ile son buldu.