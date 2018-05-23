Başkan Albayrak Karaidemir Mahallesi’nde sahur programına katıldı

Karaidemir Mahallesi sakinleri ile oruca niyet eden Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlarla sohbet etti. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Şeref Çetin, Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behcet Atlı, Karaidemir Mahalle Muhtarı Hüseyin Turhallı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı sahur programında Başkan Kadir Albayrak, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Albayrak "Bu sene 11 ilçemize bağlı 17 mahallemizde 17 sahur yapacağız. İlk sahurumuzu da Karaidemir Mahallemizde yapıyoruz. Biz Karaidemir Mahallemize çok önem veriyor ve çok seviyoruz. Karaidemir kadınlarının sahura katılmaları da beni ayrıca çok memnun etti. Ramazan ayı İslam aleminin en kutsal aylarının başında geliyor. Ramazan ayının tüm İslam alemine, tüm dünyaya güzellikler ve mutluluklar getirmesini diliyorum. Nice Ramazanlarda buluşmayı temenni ediyorum. Biz sayın başkanımla 4 yıldır Malkara ilçemize ve köylerine elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Kalan süre içinde de çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Önümüzde biz seçim var. Bu seçimin de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Albayrak sahur programı sonunda Karaidemir Mahalle Muhtarı Hüseyin Turhallı olmak üzere, Karaidemir kadınlarına ve tüm Karaidemir halkına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.