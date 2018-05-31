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31 Mayıs 2018 11:56

Başkan Albayrak Küçükyoncalı Mahallesi’nde sahur programına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesi Küçükyoncalı Mahallesi’nde düzenlenen sahur programına katıldı.

Başkan Albayrak Küçükyoncalı Mahallesi’nde sahur programına katıldı

31 Mayıs 2018 11:56


Sahur programında Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, Küçükyoncalı Mahalle Muhtarı Ekrem Sevinç ve çok sayıda vatandaş yer aldı.


Sahur yemeğinin ardından konuşan Başkan Albayrak, Ramazan ayının bolluk, bereket ve huzur ayı olduğunu belirterek "Ramazan ayı boyunca 11 ilçemizdeki farklı mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya gelerek sahur yapıyoruz. Ben Küçükyoncalı’da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Büyükşehir Belediyesi olarak Saray’da çok fazla proje gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarıma hayırlı, huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum" dedi.


Sahur programının ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Albayrak öneri ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar da Başkan Albayrak’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.




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