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22 Aralık 2016 16:55

Başkan Albayrak Malkaralı muhtarlarla toplantı yaptı

Başkan Albayrak Malkaralı muhtarlarla toplantı yaptı

22 Aralık 2016 16:55

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, muhtarlarla mahalleleri hakkında durum değerlendirmesi yaptı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Malkara ilçesinde ve diğer ilçelerde yaptığı çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgiler veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak “ Büyükşehir Belediyesi olarak artık çok güçlüyüz ve tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle aciliyeti olan birçok mahallemizin yollarını asfalt ve beton yaptık. Kış aylarının yaklaşmasından dolayı bu çalışmalarımızı yavaşlattık, ancak havalar elverişli olduğu takdirde tüm mahalle yollarımızı yapmaya devam edeceğiz. Görev süremizin sonuna kadar yapılmamış yol bırakmayacağız” dedi.



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