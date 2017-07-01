Başkan Albayrak Mesudiye’de

Başkan Kadir Albayrak, bu yıl 27’ncisi düzenlenen Mesudiye Kurultayına katılmak için gittiği Ordu’nun Mesudiye İlçesinde Belediye Başkanı İsa Gül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Mesudiye Kaymakamı Mehmet Uslu, Gazeteci ve TBMM 25. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Ünal da hazır bulundu.

Başkan Kadir Albayrak, ziyaretin anısına Başkan İsa Gül’e Tekirdağ Karacakılavuz el dokuması halı hediye etti. Başkan İsa Gül, Kadir Albayrak’ı ilçelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hediye takdim etti. Ziyarette ayrıca her iki belediyenin hayata geçirdiği proje ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.