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13 Eylül 2017 10:36

Başkan Albayrak Muratlı’da çalışmaları yerinde inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı ilçesinde yapılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Albayrak Muratlı’da çalışmaları yerinde inceledi

13 Eylül 2017 10:36


Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Muratlı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz’ın bulunduğu incelemelerde Başkan Albayrak, çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı. Tekirdağ’ın hizmetlerin en iyisine layık olduğunu ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kadir Albayrak, hizmetlerin vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Kadir Albayrak, talepleri dinledi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Albayrak ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.




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