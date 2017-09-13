Başkan Albayrak Muratlı’da çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Muratlı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz’ın bulunduğu incelemelerde Başkan Albayrak, çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı. Tekirdağ’ın hizmetlerin en iyisine layık olduğunu ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kadir Albayrak, hizmetlerin vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Kadir Albayrak, talepleri dinledi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Albayrak ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.