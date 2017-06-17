Başkan Albayrak Muratlı’da ziyaretlerde bulundu

Başkan Kadir Albayrak, Aşağısevindikli Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesinin Muratlı ilçesindeki yatırım ve projeleri hakkında vatandaşlara bilgi vererek, daha iyi bir Tekirdağ ve Muratlı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Daha sonra ilçedeki kafe ve çay bahçelerinde oturan vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Albayrak, vatandaşların yatırım ve projeler hakkındaki görüş ve önerilerini de dinledi ve herkesin Ramazan ayını kutlayarak hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Muratlı halkı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Albayrak’a teşekkür etti.