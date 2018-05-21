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21 Mayıs 2018 19:21

Başkan Albayrak oda başkanları ile buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, oda başkanları ile bir araya geldi.

Başkan Albayrak oda başkanları ile buluştu

21 Mayıs 2018 19:21


Başkan Albayrak, yeniden Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı seçilen Cengiz Günay ve yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın olağan genel kurulunda yeniden seçilerek güven tazeleyen Cengiz Günay ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Kadir Albayrak, yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi.


Albayrak’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden TTSO Başkanı Cengiz Günay, yeni dönemde işbirliği içerisinde çalışma temennisinde bulundu.


Albayrak ayrıca, Tekirdağ Lokantacılar, Köfteciler, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Ali Kıral ile Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarlar Odası Başkanı Münir Kılıç’ı ziyaret etti. Olağan genel kurul toplantılarında seçilme başarısı gösteren Tekirdağ Lokantacılar, Köfteciler, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Ali Kıral, Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarlar Odası Başkanı Münir Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.




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