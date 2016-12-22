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22 Aralık 2016 15:36

Başkan Albayrak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın tanıtım TIR’ını gezdi

Başkan Albayrak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın tanıtım TIR’ını gezdi

22 Aralık 2016 15:36

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Orman Su İşleri Bakanlığının tanıtımları için Tekirdağ’a gelen mobil tanıtım eğitim TIR’ını gezdi.
Üç Kemaller Parkın’da gerçekleşen törende tanıtım TIR’ı hakkında bilgiler verildi. Vali Yardımcısı Mahmut Yıldırım ile diğer yetkililerin de hazır bulunduğu tanıtım programında konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, eğitim TIR’ının Tekirdağ’da kalacağı 2 gün süre içinde öğrencilere ve Tekirdağ’lı vatandaşlara birçok yararlı bilgiler vereceğini söyledi.
Tanıtım TIR’ında Milli Parklar, Meteoroloji, Devlet Su İşleri ve Orman Müdürlüğünün yaptığı faaliyetler hakkında çeşitli bilgiler veriliyor ve vatandaşlara tanıtıcı broşürler ve ağaç fidanları dağıtılıyor. Ayrıca Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tiyatro Ekibi de okulları gezerek öğrencilere ağaç sevgisini aşılayan tiyatro oyunları sergiliyor.



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