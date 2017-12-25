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25 Aralık 2017 10:26

Başkan Albayrak Pelin Kıvrak’ın imza günü etkinliğine katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 2017 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne layık görülen Tekirdağlı Yazar Pelin Kıvrak’ın “Hiçlikte İhtimal Var’’ adlı kitabının imza günü etkinliğine katıldı.

Başkan Albayrak Pelin Kıvrak’ın imza günü etkinliğine katıldı

25 Aralık 2017 10:26


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Beşevler Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen İmza günü etkinliğine Başkan Albayrak’ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İmza günü etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Albayrak, ‘’Gerçekten Kıvrak ailesi benim için çok değerli bir aile. Onları çok seviyoruz. Pelin Hanım’ın da bu etkinliğini duyunca biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, kendisinin yanında olduk. Bugün imza gününde de yanındayız ve tamamen kendisini destekliyoruz. Bundan sonraki etkinliklerde de inşallah hep beraber olacağız. Tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın konuşmasının ardından Yazar Pelin Kıvrak, Başkan Albayrak’a ‘’Hiçlikte İhtimal Var’’ adlı imzalı kitabını hediye etti.




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