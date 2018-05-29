Başkan Albayrak, Pınarcalı vatandaşlarla sahurda buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanısıra Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı’nın da hazır bulunduğu yemeğe özellikle bayanların daha fazla ilgi göstermesi ilgi çekti. Mahalle merkezinde kurulan masalarda yerini alan yaklaşık 300 vatandaş hep birlikte sahur yemeği yiyerek Başkan Albayrak’a da istek ve dileklerini ilettiler.

Yemekte konuşan mahalle muhtarı Özcan Bozkaya Pınarca Mahallesinin Kapaklı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinden istedikleri hizmetlerin fazlasını aldıklarını dile getirdi ve mahalle sakinleri adına Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a teşekkür etti.

Yemekte konuşan ve vatandaşlarla sohbet eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bu yıl farklı bir uygulamaya geçtiklerini belirterek, "İlçe belediye başkanlıkları iftar yemekleri verirken biz de farklılık olsun diye köyden mahalleye dönen 17 mahallede sahur yemeği vermek istedik. Bu yemeğe katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Pınarca iyi hizmetler aldı almaya da devam edecek. 4 yıldan bu yana bütün gücümüzle halkımıza daha iyi nasıl hizmet ederiz bunun çalışma azmi içindeyiz. Bu dönem ilk dönem, kuruluş dönemi ve en ağır işlerin yapıldığı dönemdi. Bundan sonraki dönemde de daha güzel hizmetler sizleri bekliyor. Gelecek günlerin, gelecek yılların Kapaklı ve Pınarca için güzel olacağına inanıyorum" dedi.