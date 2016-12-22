Başkan Albayrak Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan brifing aldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, daire başkanlıkları ile değerlendirme toplantıları kapsamında, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Albayrak’a, 2016 yılı faaliyetleri ve gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Deniz Bozdoğan tarafından bir sunum yapıldı.

Toplantıya, Başkan Albayrak ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Ünsal ile Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ile Şeref Çetin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz ve Tekpark Genel Müdürü Şahabettin Küçükyazıcı katıldı.