Başkan Albayrak sahurda vatandaşlarla bir araya geldi

Hayrabolu Belediye Başkan Vekili Necdet Hacet, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behcet Atlı, Soylu Mahallesi Muhtarı Osman Seyrel ve çok sayıda mahalle sakininin katıldığı sahur programında Başkan Kadir Albayrak, yemek sonrası bir konuşma yaptı. Belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Başkan Albayrak, "Biz bu sene 11 ilçemize bağlı 17 mahallemizde 17 sahur yapalım dedik. Seneye bu programı biraz daha artırarak 30 güne çıkaralım diye düşündük. Bugün sahur programlarımızın üçüncüsünü de Soylu Mahallesi’nde yapıyoruz. Bugün burada Soylu halkımızın katılımının yoğun olması benim çok hoşuma gitti. Bu sahur programları ile birlik beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben bu duygularla herkesin oruçlarının kabul olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Albayrak, sahur programı sonrası Soylu Mahallesi muhtarı ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve ihtiyaçları dinledi. Vatandaşlar, hizmetlerden dolayı Başkan Albayrak ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Dedecik Mahallesi’nde sahur yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Albayrak, vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı sahurlar ve Ramazanlar diledi.