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14 Eylül 2017 12:18

Başkan Albayrak şampiyon yelkenciyi ağırladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ’da düzenlenen Balkan Yelken Yarışmaları’nda derece alan sporcu Alev Erkan’ı makamında ağırladı.

Başkan Albayrak şampiyon yelkenciyi ağırladı

14 Eylül 2017 12:18


Ziyarette Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Eren Cicioğlu, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Eğitmeni Berk Uzel ve Tekirdağ Yelken İl Temsilcisi Birol Uzel de bulundu. Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Balkan Yelken Yarışmaları’nda Laser 4.7 kızlar kategorisinde birinci olan Alev Eren ile bir süre sohbet eden Başkan Kadir Albayrak, “Süleymanpaşa ilçemizde düzenlenen Balkan Yelken Yarışmaları’nda sporcumuz Alev Erkan şampiyonluk elde ederek bizleri gururlandırdı. Kendisini mücadelesinden ötürü tebrik ediyor, başarılarının daimi olmasını diliyorum” diyerek başarılarının devamını diledi.




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