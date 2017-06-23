Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 10:43

Başkan Albayrak Saray’da sahur programına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray İlçesi Çukuryurt Mahallesinde düzenlenen sahur programına katıldı.

Başkan Albayrak Saray’da sahur programına katıldı

23 Haziran 2017 10:43


Çukuryurt Mahallesi sakinleri ile oruca niyet eden Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlarla sohbet ederek öneri ve isteklerini dinledi. Mahalle Muhtarı Mümin Değirmenci’nin de bulunduğu sahur programında Büyükşehir Belediyesi’nin Saray İlçesindeki yatırımları ile ilgili vatandaşlara bilgi veren Başkan Albayrak, Çukuryurt Mahallesi sakinlerinin gelecek Ramazan Bayramlarını kutladı.


Sahur programına katılan vatandaşlar da Başkan Kadir Albayrak’a ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:24
  • Akşam :20:54
  • Yatsı :22:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!