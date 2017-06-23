Başkan Albayrak Saray’da sahur programına katıldı

Çukuryurt Mahallesi sakinleri ile oruca niyet eden Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlarla sohbet ederek öneri ve isteklerini dinledi. Mahalle Muhtarı Mümin Değirmenci’nin de bulunduğu sahur programında Büyükşehir Belediyesi’nin Saray İlçesindeki yatırımları ile ilgili vatandaşlara bilgi veren Başkan Albayrak, Çukuryurt Mahallesi sakinlerinin gelecek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Sahur programına katılan vatandaşlar da Başkan Kadir Albayrak’a ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.