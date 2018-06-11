Başkan Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı ve vatandaşlarla buluştu

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Şarköy ilçesinde tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalar değerlendirildi. Başkan Kadir Albayrak, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek, Başkan Altınok ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Albayrak ayrıca, Şarköy ilçesine bağlı Güzelköy, Hoşköy ve Gaziköy mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin ile daire başkanlarının da katıldığı ziyarette Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlar her fırsatta kendileri ile bir araya gelen Başkan Albayrak’a teşekkür ederek, “Halkın içinden çıkan halkçı bir başkanımız var. Göreve başladığından beri ilçemizde çok şey değişti. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ederiz” dediler.

Başkan Albayrak, Tekirdağ için en iyi olana dek çalışmaya devam edeceklerini söyledi.