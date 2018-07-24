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24 Temmuz 2018 09:56

Başkan Albayrak Şarköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Albayrak Şarköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

24 Temmuz 2018 09:56


İlk olarak Eriklice Mahallesi’nde vatandaşlarla ile bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin devam eden çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgiler verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz’ın katıldığı ziyarette, vatandaşlar hizmetlerden dolayı Başkan Kadir Albayrak’a teşekkür etti. Başkan Albayrak, Tekirdağ için en iyisi olana kadar Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Kadir Albayrak, Eriklice Mahallesi’nin ardından, Mürefte, Hoşköy, Gaziköy ve Uçmakdere Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.




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