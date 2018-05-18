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18 Mayıs 2018 14:55

Başkan Albayrak, Şarköy’deki yatırımları yerinde inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ilçesinde büyükşehir belediyesi tarafından tamamlanan ve devam eden yatırımları inceledi.

Başkan Albayrak, Şarköy’deki yatırımları yerinde inceledi

18 Mayıs 2018 14:55


İlk olarak ilçe merkezinde bulunan Arif Hikmet Mahallesi’ni ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada başlatılan sıcak asfalt ve tretuvar çalışmalarını inceledi. Ardından Karadeğirmen ve Olukbaşı Derelerinde tamamlanan ıslah çalışmaları ile çevredeki caddelerde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Albayrak, teknik personelden durum bilgisi aldı. Eriklice Mahallesi Sahili’ndeki çalışmalar ile Hoşköy Mahallesi’ndeki mazgal çalışmalarını da inceleyen Albayrak, çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade etti.


Çalışmalarda Başkan Albayrak’a, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Büyükşehir Belediyesi Şarköy Meclis Üyesi Vahit Aslan, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz da eşlik etti.




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