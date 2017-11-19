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19 Kasım 2017 11:49

Başkan Albayrak Süleymanpaşa’da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa’da incelemelerde bulunarak, refüjlere çiçek diken bayanlarla görüşüp, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Albayrak Süleymanpaşa’da incelemelerde bulundu

19 Kasım 2017 11:49


Başkan Albayrak, ilk olarak çalışmaları hızla devam eden Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali’nin inşaat alanını ziyaret ederek bilgiler aldı. Program dâhilinde incelemelerine devam eden Başkan Albayrak, Altınova Mahallesinde bulunan Süleymanpaşa Atık Su Terfi Merkezini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti. Altınova Mahallesinde vatandaşlar ile de buluşan Başkan Albayrak, esnaf ve vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.


İncelemelerine ara vermeyen Başkan Albayrak, Çınarlı Mahallesi Cami Sokakta devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde görerek, Direkleraltı Mevkii Kesmekaya Sokakta yapımı tamamlanan Park çalışmasını inceledi.




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