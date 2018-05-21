Başkan Albayrak, Süleymanpaşa’da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilk olarak 11 ilçenin evsel atığının toplandığı Demirli Düzenli Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni gezip incelemelerde bulundu. Tesisi gezen Başkan Albayrak, yakın bir zamanda ihalesi yapılacak olan Çöpten Enerji Üretimi ve Entegre Tesisi konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Albayrak, Demirli Düzenli Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin ardından Hacıköy Mahallesi’ndeki Asfalt Plenti’nde de incelemelerde bulundu. Asfalt ve yol çalışmaları sezonunun başlaması ile birlikte tam kapasite devreye giren Süleymanpaşa İlçesi Hacıköy Mahallesi’ndeki Asfalt Plenti’nde incelemelerde bulunan Başkan Albayrak, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Barbaros Mahallesi’ni ziyaret eden Albayrak, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden, talep ve ihtiyaçları dinleyen Albayrak vatandaşlara iyi haftalar diledi.