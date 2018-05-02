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02 Mayıs 2018 17:30

Başkan Albayrak, Süleymanpaşa’da süren çalışmaları inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali inşaat alanında ve Ruşen Güneş Sokak’ta incelemelerde bulundu.

Başkan Albayrak, Süleymanpaşa’da süren çalışmaları inceledi

02 Mayıs 2018 17:30


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin şehrin su ürünleri ihtiyacının yasal şartlarda ve sağlık koşullarına uygun olarak temin edilmesi amacıyla inşa ettiği Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali inşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Başkan Kadir Albayrak, çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı.


10 adet soğuk hava deposu, 10 adet ofis, 1 adet soğuk muhafaza, 1 adet baz imal odası, 1 adet ürün paketleme ünitesi, 1 adet ambalajlı ürün, 1 adet hakem kurulu bürosu, 1 adet denetçi odası, 1 adet ürün kabul odası, 1 ürün çıkış odası, 6 adet idari ofis, soyunma odaları, abdesthane, mescit, çay ocağı, mutfak, tuvaletler, açık teras, sığınak, teknik hacimler, 65 araçlık otopark ve 1 adet restorandan oluşacak toptancı hali bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere toplam üç kattan oluşarak ilin tüm su ürünleri ihtiyacını karşılayacak.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde pazartesi ve perşembe pazarlarının kurulduğu Ruşen Güneş Sokak’ta devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kadir Albayrak, burada çalışmalar ile ilgili teknik personelden bilgi aldı.




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