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25 Mayıs 2018 16:41

Başkan Albayrak Süleymanpaşa’daki çalışmaları inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Albayrak Süleymanpaşa’daki çalışmaları inceledi

25 Mayıs 2018 16:41

Albayrak ayrıca Çorlu ilçesindeki Kore Mahallesi’ni de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde düzenlenen sahur programı sonrasında sabah erken saatlerde Süleymanpaşa ilçesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kadir Albayrak, ilk olarak Kumbağ Mahallesi’nde yapılan silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) asfalt ve kaldırım çalışmalarını inceledi. Başkan Albayrak daha sonra Ruşen Güneş Sokak’ta yol, tretuvar ve kanal çalışmaları çerçevesinde başlatılan 2. etap çalışmalarını da inceleyerek, çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi aldı.



Başkan Albayrak’tan Kore Mahallesi’ne ziyaret


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesine bağlı Kore Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Albayrak, gösterilen yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak vatandaşlarla tek tek ilgilendi ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Mahalle sakinleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür etti. Başkan Kadir Albayrak, hizmetlerin aralıksız devam edeceğini söyleyerek, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.




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