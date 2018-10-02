Başkan Albayrak: “Tekirdağ balıkçılıkta kendi kendine yetebilen nadir şehirlerden biri”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Balık Hali'ni ziyaret ederek balıkçı esnafı ile bir araya geldi.

Başkan Kadir Albayrak, esnafın talep ve önerilerini dinlediği ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana tüm esnafımızın yanında olduğumuz gibi balıkçı esnafımızın da yanında olduk. Tekirdağ, Türkiye'de her iki denize de kıyısı olan ve balıkçılıkta kendi kendine yetebilen nadir şehirlerden biri. Ben tüm balıkçı esnafımıza bol, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Balıkçılar da Başkan Kadir Albayrak'a gösterdiği ilgi ve çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.