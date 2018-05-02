Ramada Otel’de düzenlenen toplantıya Başkan Albayrak’ın yanı sıra, Tekirdağ milletvekilleri Metin Akgün ve Ayşe Doğan, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, diğer oda birlik başkanları, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Albayrak, "Esnaf Odaları’nın 11 ilçede düzenlenen kongrelerine, vaktimiz oldukça katılmaya gayret ettik. Bu sene gördüğüm en büyük özellik, tüm esnaf odaları kongrelerinde candan bir birlik ve beraberlik var. Bu sebeple tüm üyeleri tebrik ediyorum. Tekirdağ’ın büyükşehir olmasını takiben dört yıl geçti. Geçen bu dört yıl içerisinde ilimizin nüfusu 132 bin 188 artmış. Nüfus her sene bir Şarköy ya da Hayrabolu kadar artıyor. Bu artış beraberinde birçok ihtiyacı da getiriyor. Vatandaşlarımız bu şehre geldiğinde ihtiyaçları ile geliyor. Bu da esnafımız için önemli bir gelir kaynağı demektir. 24 Haziran’da seçimler var. Bu seçimlerin ülkemize ve geleceğine hayırlı olmasını diliyorum. Kararı veren halkımızdır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 2’nci ve 3’üncü dönemlerinde hükümetimizin de yatırımlarıyla ilimiz, Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır. Gelecek güzel günlerde hep beraber olmak dileğiyle kazanan Tekirdağ, kazanan halkımız, kazanan ülkemiz olsun" dedi.