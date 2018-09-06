Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Mehmet Zeki Gürcün ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ’nin daire başkanları ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

"Tekirdağ Türkiye’nin en gözde şehirleri arasına girecektir"

Toplantıda ilk konuşmayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşundan günümüze kadar olan faaliyetlerini anlatan Başkan Albayrak, "30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimlerinden sonra 6360 sayılı Kanunla Tekirdağ büyükşehir statüsüne kavuştu. O tarihten bugüne çok şey değişti. Tekirdağ, artık sadece merkezin ismi değil, 11 ilçenin ortak ismi. Tekirdağ tamı tamına 1617 gündür büyükşehir statüsünde. Görev süremizin dolmasına yaklaşık 200 küsur gün var. Bu süreyi de dolu dolu geçirmek adına sabah saat 5.00’ten gece 24.00’e kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süre içerisinde neler yaptığımızı, nelere ihtiyacımız olduğunu değerlendirmek adına bu toplantıyı düzenliyoruz. Sizlerle de karşılıklı görüş alışverişinde bulunalım istedik. Bu toplantıları önümüzdeki süreçte daha sık yapacağız. Büyükşehir Belediyesi’nin ilk bir senesi daire başkanlıklarının ve kurumların oturması ile geçti. Ondan sonraki yıllarda kentimizde gerçekleşen hizmetlerin yüzde 75’i Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken en fazla zorlandığımız konu altyapı konusu oldu. Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 175 projeye 1 milyar 750 milyon lira harcadık. Bu sayılar da Tekirdağ’ın altyapı hizmetlerine ne kadar ihtiyacı olduğunu ve bizim bu konuda ne kadar çalıştığımızı ortaya koyuyor. Sadece Süleymanpaşa ilçemizde toplam 630 kilometre altyapı yapıldı. Bizimle birlikte büyükşehir statüsüne kavuşan iller arasında altyapısı tamamlanmayan tek il bizdik. Gerçekten bizi çok zorlayan bir konu oldu altyapı. Bizim zorlandığımız kadar vatandaşlarımız da zorlandı, zahmet çekti. Ben isteseydim altyapı ile uğraşmayabilirdim. Sağı-solu toparlayıp herkese şirin de gözükebilirdim. Ama ben Tekirdağ’a faydam olsun istedim. Gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir kent bırakmak adına altyapı sorununu ortadan kaldırmaya çalıştık. Benim bir daha seçilebilir miyim gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Bunun takdiri Tekirdağ halkındadır. Tekirdağ’ın nüfusu 4 yılda 133 bin 300 kişi arttı. Türkiye’de mutlak nüfusu artışında bazen 1, bazen de 2’nci sırada yer alıyoruz. Tekirdağ’ın bu durumundan dolayı özel hizmetler alması gerekiyor. Burada Devletin de, Büyükşehir Belediyesi’nin de yapması gereken özel yatırımlar var. Nüfusumuz her yıl bir Şarköy ilçesi kadar büyüyor. Bu büyümenin de sonuçları oluyor. Daha fazla hizmet yapmamız gerekiyor. Mesela Tekirdağ’da her yıl 5 bin dersliğe ihtiyaç duyuluyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak 11 ilçemize 11 okul inşa ettik. Bu okullara da günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz Ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü, Cumhuriyet gibi isimler verdik. Bunların yanı sıra okullarımızın ve camilerimizin her türlü bakımını yaptık. Tekirdağ genelinde yüzlerce okul ve yüzlerce caminin ısıtmadan suya birçok problemini çözdük. Bunlar bizim asli görevimiz değil, ama manevi görevimizdir. Sosyal belediyeciliğin gereklerindendir. Tüm hizmetlerimizde Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarının önemli katkıları var. Örneğin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tekirdağ’ın 325 bin dönüm merasının 150 bin dönümünü ıslah ederek oradaki kaba yem üretimini 5 katına çıkardı. Türkiye’de böyle bir çalışma yapan başka bir yerel yönetim yok. Kentimizde 400 bin kovanlık arı potansiyeli var. Fakat üreticilerimizin elinde toplam 50 bin kovan bulunuyordu. Biz 20 bin kovan dağıtımı gerçekleştirdik. Bunların dışında Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Ergene ilçelerinde kültür sarayları yapıyoruz. TESKİ yeni kurulan bir yapı olmasına rağmen sağlıklı su vermede Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, Türkiye’de ilk üç içinde. Bu bizi çok mutlu ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bugün geldiği yerde Türkiye’deki diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında çok iyi bir konumdadır, gelecek dönemlerde çok daha iyi yerlerde olacağız. Tekirdağ, önümüzdeki dönemlerde tarım ve hayvancılığıyla, üniversitesiyle, turizmiyle, tarım ve hayvancılığıyla, lojistik yatırımlarıyla Türkiye’nin en gözde şehirleri arasına girecektir. Bu dönemde işin zor kısmını bitirdik. Bugün sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

"Yurttaşlarımız da yönetimin önemli bir parçası"

Başkan Kadir Albayrak’ın ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim ilkelerini anlatarak, "Bizim temel prensibimiz şeffaflık, hesap verebilirlik ve yurttaşın yönetime etkin bir şekilde katılmasıdır. Şeffaflık en çok önem verdiğimiz ilkelerimizin başında geliyor. Bu nedenle ihalelerimizin tamamını açık ihale yöntemiyle yapıyoruz. Hiçbir ihalemizi pazarlık usulü ile yapmadık. Biliyorsunuz birçok belediye pazarlık usulü ihale yöntemini kullanıyor. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, şeffaflık ilkesinin gereği tüm ihalelerimizi açık ihale şekliyle yapıyoruz. Ayrıca web sitemiz üzerinden bütün meclis kararlarımıza ve stratejik planlarımıza herkes ulaşabiliyor. Bunu da şeffaflık ilkesinin bir gereği olarak yapıyoruz. İkinci olarak önem verdiğimiz yönetim ilkemiz, hesap verebilirlik. Bugünkü toplantımızı da bu kapsamda değerlendirebiliriz. Düzenli olarak gerçekleştirilen merkezi hükümetin denetimleri, sayıştayın mali denetimleri ve faaliyet raporlarının yasa gereğince sunulması klasik bir hesap verme yöntemi olarak devam ediyor. Şu ana kadar merkezi hükümetin denetimlerinde ciddi bir yönetim hatasına rastlanmamıştır. Yine muhtarlar çalıştayı, sivil toplum kuruluşları ve basın ile yaptığımız toplantıları hesap verilebilirlik kapsamında değerlendirebiliriz. En önemli konularımızdan biri de yurttaşlarımızın yönetime etkin olarak katılmasıdır. Tüm dünyada ulusal demokrasiler ciddi bir krize giriyor. Temsili demokrasiler artık yurttaşların yönetim mekanizmalarına ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle Avrupa’da ulusal demokrasinin yerine yerel demokrasiler geliyor. Biz bu kapsamda 6 ayda bir yurttaş memnuniyet anketleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımız hangi konularda bizden memnunlar, hangi konularda şikâyetçiler bunları öğreniyoruz. Ayrıca yurttaşlarımızın da yönetimin parçası haline getiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

"Güzel bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz"

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise, "TESKİ, Büyükşehir ile birlikte kurulan bir kurum. Kuruluşumuzdan itibaren bütün ilçelerimizde su ve atık su hizmetlerini yapmaya başladık. Şu an itibariyle il genelinde, kırsal alanlarımız da dâhil 1 milyon 5 bin vatandaşımıza, 6 bin 313 kilometrekare alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Tekirdağ’da en temel ihtiyaç, altyapının tamamlanmasıydı. Altyapı olmadan üstyapı, sosyal hizmetler, kültürel hizmetler gibi yatırımlar da olmuyor. Bu noktada en büyük görev de TESKİ’ye düştü. Göreve başladıktan kısa bir süre sonra 11 ilçemizde kapsamlı bir altyapı hamlesi başlattık. Şu ana kadar 60 büyük projeyi tamamladık. Devam eden 19 projemiz var. İhale aşamasında da 5 projemiz var. Devam eden projelerin de tamamlanması ile birlikte toplam 84 adet büyük işi tamamlamış olacağız. Bu projelerin bedeli 667 milyon lira. Bunun içerisinde TESKİ adına yapılan ama parası TESKİ tarafından ödenen arıtma tesislerinin bedeli yok. Onları da hesaba kattığımızda yaklaşık 736 milyonluk bir yatırım hacmine ulaşıyor TESKİ. Görev süremizin başından bu yanan 2 bin 329 kilometrelik altyapıyı tamamladık. Yeni kurulan su ve kanalizasyon idareleri arasında bu kadar büyük çaplı bir altyapı hamlesi yapan bir kurum yok. Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, su kalitesi olarak Türkiye’de ilk 3’e girdik. Göreve geldiğimizde kanalizasyona ulaşma oranımız yüzde 70’lerdeydi. Bugün itibariyle yüzde 90’ları geçtik. Nüfusumuzun yüzde 90’ından fazlası bugün sağlıklı kanalizasyon hizmeti alıyor. Devam eden çalışmalarımız tamamlandığında bu oranlar yüzde 95’in de üzerine çıkacak. Bu konuda Tekirdağ örnek bir il olacak. Su kayıp kaçakları konusunda da çok önemli mesafeler kat ettik. Yapmış olduğumuz içme suyu ve altyapı çalışmalarıyla su kayıp kaçaklarını yüzde 34 seviyelerine düşürdük. Bu rakamın Türkiye ortalaması yüzde 43. Bu, yeni kurulmuş bir su ve kanalizasyon idaresi için çok önemli bir başarıdır. Hedefimiz su kayıp kaçaklarını yüzde 25 seviyelerine indirmektir. Güzel bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Ben hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım filminin de izlendiği toplantı, konuşmaların ardından katılımcılar tarafından sorulan soruların cevaplandırılması ile son buldu.