Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen TESKİ Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara ve Rıza Tekin katıldı. Düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek TESKİ’ nin önümüzdeki dönem çalışmaları konusunda bazı kararlar alındı.

TESKİ Süleymanpaşa İlçesi yatırım izleme toplantısı yapıldı

TESKİ’nin Süleymanpaşa ilçesinde yürüttüğü yatırım çalışmaları hakkında yatırım izleme toplantısı da yapıldı. Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Genel Müdür Yardımcıları A. Soner Ergin, İ. Feyzi Ünal, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil ve TESKİ teknik personeli katıldı.

Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İ.Feyzi Ünal, TESKİ’nin Süleymanpaşa ilçesinde yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yaptı. Süleymanpaşa 1. ve 2. Kısım Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatlarının devam ettiği belirtilirken, Barbaros Mahallesi Kanalizasyon İnşaatının hızla devam ettiği ve yaz sezonuna yetiştirileceği bilgisi verildi. TESKİ’nin en yüksek bütçeli yatırımlarından bir olan Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi İnşaatının da Mayıs ya da Haziran aylarında bitirileceği belirtildi. 31 Ağustos 2016 tarihinde temelinin atılmasıyla başlayan Kumbağ Mahallesi Kanalizasyon İnşaatının 2017 yılı sonlarına doğru tamamlanacağı ve Kumbağ gibi güzide bir mahallenin kanalizasyon probleminin tamamen ortadan kalkacağı ifade edildi. Altınova Mahallesinde devam eden ve Altınova Mahallesini taşkınlardan kurtaracak olan taşkın koruma inşaatında sona yaklaşıldığı belirtildi. Sunum yapan İ. Feyzi Ünal, Süleymanpaşa ilçesi muhtelif mahalleler içme suyu inşaatının da başladığını dile getirerek Süleymanpaşa’nın geleceğine TESKİ tarafından çok büyük yatırımlar yapıldığını ekledi.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa da, “TESKİ Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında ihale hazırlık aşamasında olan 2 adet proje mevcuttur. Bu projelerin biri Doğu Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, diğeri Süleymanpaşa 3.Kısım (Doğu) Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatıdır. En yakın zamanda bu projeler de ihale edilecektir. TESKİ olarak vatandaşımıza her zaman en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Yapılan sunum sonrasında Başkan Albayrak ve Başkan Eşkinat, TESKİ’nin Süleymanpaşa ilçesine yaptığı yatırımları oldukça gerekli ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek derecede olduğunu belirterek yapılan çalışmalardan dolayı TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve başarılı TESKİ ekibini tebrik ettiler.