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09 Ocak 2017 13:05

Başkan Albayrak TESKİ’nin yüklenici firma şantiyelerini inceledi

Başkan Albayrak TESKİ’nin yüklenici firma şantiyelerini inceledi

09 Ocak 2017 13:05

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Danışmanlar Şeref Çetin, Neşat Erdoğan ve diğer yetkililerle beraber Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Su Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün (TESKİ) alt yapı işlerini yapan yüklenici firma şirketinin Muratlı caddesindeki alt yapı, yağmursuyu ve kanalizasyon şantiyesi ile kolektör hattı şantiyesini inceledi.
TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Ünal ve diğer daire başkanlarının da eşlik ettiği ziyarette şirket yetkilileriyle görüşerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilgililerden çalışmaların yoğunlaştırılarak sözleşme tarihinden önce bitirilmesini istedi.
Başkan Albayrak, Temmuz ayında bitirilmesi planlanan alt yapı çalışmalarından sonra Süleymanpaşa ilçesinin daha temiz bir çevreye kavuşacağını, sahilde de denize girilebileceğini söyledi.



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