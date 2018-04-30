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30 Nisan 2018 13:26

Başkan Albayrak: "Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" dedi.

Başkan Albayrak:

30 Nisan 2018 13:26


1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayan Başkan Albayrak, "1 Mayıs, emek ve alın teriyle insanlığın ilerlemesi ve ülkelerin kalkınmasını sağlayan emekçilerin mücadele ve dayanışma günüdür. Toplumsal iş bölümü içerisinde özveriyle çalışarak ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli bir görev üstlenen emekçilerimiz, daha iyi koşullarda çalışmayı, saygı ve değer görmeyi sonuna kadar hak etmektedir. Kazancın hakça bölüşülmesi ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin ortadan kaldırılması, ülkemizin kalkınması ve sosyal adaletin sağlanması açısından son derece önemlidir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak emekçilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor, emek ve alın terinin en yüce değerler olarak kabul gördüğü güzel bir dünya kurabilme dileğiyle, tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.




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