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25 Mayıs 2018 11:55

Başkan Albayrak Yeniköy Mahallesi’nde sahur programına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde düzenlenen sahur programına katıldı.

Başkan Albayrak Yeniköy Mahallesi’nde sahur programına katıldı

25 Mayıs 2018 11:55


Yeniköy Mahallesi sakinleri ile oruca niyet eden Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Sahur programına Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behcet Atlı, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Feyzi Ünal, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahit Aslan, Yeniköy Mahalle Muhtarı Nazmi Kaçar ve Yeniköy Mahallesi sakinleri katıldı.


Sahur programında konuşan Başkan Albayrak, "Ramazan ayı İslam aleminin birbirleriyle kaynaştığı, ibadetini yaptığı kutsal bir aydır. Sahur programlarımızın ikincisi Yeniköy Mahallemizde oldu. Ben bu sahur programına katılan herkese teşekkür ediyorum. Bugün Yeniköylü vatandaşlarımıza bir müjde de vermek istiyorum. Çokal Barajı’ndan gelen suyu, yarından itibaren Yeniköy’e veriyoruz. Böylelikle Yeniköy’ün su problemi çözülmüş olacak. Bizim için sadece hizmet zamanı. Tekirdağ’ın kurucu ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldiğimiz noktada oldukça mesafe aldık. Önümüzdeki sürede de hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bu duygularla herkesin oruçlarınızın kabul olmasını diliyorum" dedi.




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