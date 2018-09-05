Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma töreninde Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Zabıta Dairesi Başkanı Hasan Bayram, Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi zabıta personeli yer aldı.

"Yerel asayişin sağlanması noktasında zabıta personelimize büyük iş düşüyor"

Törende bir konuşma gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "192 yıllık geleneğe sahip olan ve sürekli ihtiyaç duyulan bir teşkilatın mensuplarısınız. Zabıtalarımızın hizmetlerinden emeklerinden son derece memnunum. Bugüne kadar hiçbir sorun getirmeden görevlerini yerine getiriyor arkadaşlarımız. Bu yüzden kendilerini kutluyorum. Yerel asayişin sağlanması noktasında zabıta personelimize büyük iş düşüyor. 11 ilçemizde de zabıta teşkilatımız faaliyet gösteriyor. İlçe belediyelerinin zabıta teşkilatları ile birlikte uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Sizlerden tek ricam, görevinizi yaparken vatandaşlarımıza olabildiğince güler yüz göstermenizdir. Ben bu duygu ve düşüncelerle zabıta teşkilatının 192’nci yılını kutluyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum" dedi.

Başkan Albayrak’ın konuşmalarının ardından Atatürk Anıtına çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören sona erdi.