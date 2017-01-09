Başkan Albayrak’ın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak, mesajında, basının haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Basın, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, toplumsal konularla ilgili kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler konusundaki bilgileri zor şartlar altında dahi olsa bizlere ulaştıran ve görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımızın çalışmaları takdire değerdir. Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanan 10 Ocak, değerli gazetecilerimizin sorunlarının ve çalışma koşullarının irdelendiği ve bu mesleğin zorluklarının hatırlandığı önemli bir gündür. Basın mensuplarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, görevleri etkin, verimli ve kolayca gerçekleştirebilmeleri kurumsal önceliklerimiz arasında yer almakta olup, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızda olduğumuzu belirtmekten kıvanç duyarım. Bu duygu ve düşüncelerle, basın meslek ilkeleri doğrultusunda doğru ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde kamuoyunu aydınlatan, öncelikle kentimizdeki değerli gazetecilerimiz olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”