Başkan Albayrak’ın Çorlu temasları

Çorlu programı kapsamında ilk olarak ilçede yer alan bazı basın kuruluşlarını ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Çorlu 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz’ü de makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Çorlu ile Ergene ilçelerini yakından ilgilendiren Çırak Bayırı Projesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu ziyarette Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün ve Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan da yer aldı. Ziyarette, il genelinde sürdürülen çalışmalar da değerlendirildi. Ziyaret sonunda Tümgeneral Yüz, Tekirdağ’a yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür ederken, Başkan Albayrak da Yüz’e misafirperverliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, programı kapsamında Çorlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni de ziyaret ederek kooperatif başkanı Osman Tunca ile görüştü. Başkan Kadir Albayrak, kooperatif çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Tunca ise, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek Başkan Albayrak’a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Albayrak da il genelinde sürdürülen proje ve çalışmaların her geçen gün artarak devam edeceğini belirterek Tunca’ya çalışmalarında başarılar diledi.