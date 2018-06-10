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10 Haziran 2018 15:06

Başkan Albayrak’ın Kadir Gecesi mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak’ın Kadir Gecesi mesajı

10 Haziran 2018 15:06


Başkan Albayrak, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını en güzel şekilde yaşadığımız on bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gece, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için de vazgeçilmez bir fırsattır. Bu vesileyle kardeşlik ilişkilerimizi ve tüm sıcak duygularımızı pekiştirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutluyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum."




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