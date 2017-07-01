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01 Temmuz 2017 12:52

Başkan Albayrak’ın Karadeniz gezisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, beraberinde TESKİ Genel Müdürü Dr.

Başkan Albayrak’ın Karadeniz gezisi

01 Temmuz 2017 12:52

Şafak Başa ile birlikte 27. Mesudiye Kurultayı’na katılmak üzere gittiği Karadeniz Bölgesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.


Başkan Kadir Albayrak, 1991 yılından bu yana düzenlenen Mesudiye Kurultayı’na katılmak üzere gittiği Ordu ve Giresun’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Albayrak’ın uzun yıllar Kırklareli ve Edirne’de de görev yapan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu’na makamında gerçekleştirdiği ziyarette, her iki büyükşehir belediyesinin hayata geçirdiği proje ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek de hazır bulundu.


Başkan Kadir Albayrak daha sonra Tekirdağ’ın kardeş şehri olan Giresun’a geçerek, Giresun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada Giresun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yusufağaoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Ersoy ve Hasan Hilmi Erzincan ile görüşen Başkan Albayrak, Tekirdağ’ın Giresun ile kardeş şehir olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Vekili Ahmet Yusufağaoğlu da Kadir Albayrak’a ziyaretinten duydukları memnuniyeti dile getirerek, günün anısına “Fındık Başımızın Tacı” heykelciği hediye etti.




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