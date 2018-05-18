Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 14:28

Başkan Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2018 14:28


Mesajında Milli Mücadele vurgusu yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak şunları kaydetti:


"19 Mayıs, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadelenin ilk ateşini yaktığı ve Yüce Türk Milleti’nin küllerinden yeniden doğduğu şanlı bir destanın başladığı tarihtir. 1919 yılında, işgal altında olan İstanbul’dan, Bandırma Vapuru’yla Samsun’a giden yüce önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla birlikte milli mücadeleyi başlatmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuş, kazanılan zaferlerle yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmış, Cumhuriyet’i kurmuş, çağdaşlaşma ve kalkınmaya yönelik devrimleri hayata geçirmiştir. ’Bütün ümidim gençliktedir’ diyen, yurdumuzun kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilke ve devrimlerinin kalıcı ve devamlı olabilmesi için bu büyük mirası geleceğe umutla bakan gençlere emanet etti. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyen, yüzlerini aydınlık yarınlara çeviren, her yaştan cumhuriyet nesilleri olarak, Ata’mızın bize armağan ettiği bu güzel yurda sahip çıkacağımıza ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağımıza söz veriyoruz. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş fikirleriyle her zaman genç kalan, her yaştaki cumhuriyet sevdalısı yurttaşlarımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
22
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç