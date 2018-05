Başkan Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı

Mesajında Milli Mücadele vurgusu yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak şunları kaydetti:

"19 Mayıs, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadelenin ilk ateşini yaktığı ve Yüce Türk Milleti’nin küllerinden yeniden doğduğu şanlı bir destanın başladığı tarihtir. 1919 yılında, işgal altında olan İstanbul’dan, Bandırma Vapuru’yla Samsun’a giden yüce önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla birlikte milli mücadeleyi başlatmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuş, kazanılan zaferlerle yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmış, Cumhuriyet’i kurmuş, çağdaşlaşma ve kalkınmaya yönelik devrimleri hayata geçirmiştir. ’Bütün ümidim gençliktedir’ diyen, yurdumuzun kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilke ve devrimlerinin kalıcı ve devamlı olabilmesi için bu büyük mirası geleceğe umutla bakan gençlere emanet etti. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyen, yüzlerini aydınlık yarınlara çeviren, her yaştan cumhuriyet nesilleri olarak, Ata’mızın bize armağan ettiği bu güzel yurda sahip çıkacağımıza ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağımıza söz veriyoruz. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş fikirleriyle her zaman genç kalan, her yaştaki cumhuriyet sevdalısı yurttaşlarımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum."