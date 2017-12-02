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02 Aralık 2017 10:58

Başkan Albayrak’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Albayrak’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

02 Aralık 2017 10:58


Başkan Albayrak mesajında, “Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gündür. Engellilik sadece engellileri ve onların ailelerini ilgilendiren bir sağlık problemi değil, toplumsal yönüyle tüm insanlığı ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durumdur. Tüm sağlıklı insanların birer engelli adayı olduklarının bilinciyle eğitim yılları, çalışma hayatı ve toplum içerisinde engellerle ilgili her türlü ayrım ortadan kaldırılmalıdır.


Son yıllarda devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların gayretleriyle engellerin sorunlarının çözümü konusunda ilerleme sağlandı. Ancak yapılması gereken daha pek çok çalışma var. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılmalarını ve daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şehir merkezlerinde kaldırımlarımızda yürüme ve görme engelli vatandaşlar tarafından kullanılması için gerekli düzenlemeleri yaptık. Yine şehir içi toplu taşıma araçlarımızda engelli rampası bulunmaktadır. Toplu taşıma hizmetlerimizden engelli vatandaşlarımız ücretsiz olarak faydalandırılmaktadır. İhtiyaç sahibi engellilerimize akülü araba ve tekerlekli sandalye hibe ediyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti veriyoruz. ‘Engelsiz Kent Marka Şehir Tekirdağ’ sloganı ile engelli bireylerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları her türlü engeli ortadan kaldırmak ve destek sağlamak için yaptığımız çalışmalar devam edecek. Bu düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engellerin ortadan kalktığı günleri hep beraber görebilme ümidiyle, engellilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve engelsiz bir dünya diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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