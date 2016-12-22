Başkan Albayrak’tan Ankara çıkarması

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ankara’ya geniş çaplı bir ziyaret süreci gerçekleştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ankara’ya yaptığı ziyaretlerinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti Tekirdağ Milletvekilli Metin Akgün’ün yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP TBMM Divan Katip Üyesi Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve Faik Öztrak’ı ziyaret etti.

Başkan Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Emre Köprülü, Candan Yüceer ve Faik Öztrak’a Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasının temel atma töreni ve ilçe belediyelerinin temel atma ve açılış törenlerinin 5 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşeceğini dile getirerek, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Emre Köprülü, Candan Yüceer ve Faik Öztrak’ı da aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

CHP Tekirdağ Milletvekilleri Emre Köprülü, Candan Yüceer ve Faik Öztrak Başkan Albayrak’a ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.



CHP Genel Başkan Yardımcısına ziyaret

Albayrak, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Seyit Torun’u da makamında ziyaret etti.

Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u da 5 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşecek olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın temel atma töreni ve ilçe belediyeleri bünyesinde gerçekleşecek olan temel atma törenleri ve açılışlarda görecek olmanın memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Albayrak, konukseverliğinden dolayı Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a teşekkür etti. Seyit Torun da gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



İçişleri Bakanı Soylu’ya ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da makamında ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün’ün de bulunduğu ziyarette Başkan Albayrak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin planlanan ve devam eden çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasının temel atma töreni, ilçe belediyelerinin temel atma ve açılış törenlerinin 5 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşeceğini de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile paylaşarak kendilerine göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Albayrak’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.