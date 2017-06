Başkan Albayrak’tan Babalar Günü kutlama mesajı

Başkan Albayrak kutlama mesajında, babaların çocuklarının dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren hayatlarının her anında onları koruyan sevgi ve şevkatle kol kanat geren varlıklar olduğunu belirterek, “Hiçbir karşılık beklemeden, fedakarca bizleri yetiştiren, güven içerisinde geleceğe hazırlayan babalarımız, hayat yolculuğumuzda, iyi birer rol model olarak her türlü zorluğa göğüs germeyi, mücadele etmeyi, her koşulda ayakta kalmayı öğretir ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatırlar. Onlara layık iyi birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek, hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur. Varlıkları ile yüreklerimizi ısıtan, bize mutluluk ve güven veren bütün babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.