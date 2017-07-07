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07 Temmuz 2017 13:30

Başkan Albayrak’tan Başkan Baysan’a geçmiş olsun ziyareti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, geçtiğimiz gün anjiyo olan Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Albayrak’tan Başkan Baysan’a geçmiş olsun ziyareti

07 Temmuz 2017 13:30


Başkan Albayrak, Ramazan Bayramı sonrası kontrol için gittiği hastanede kalp damarlarından birinin tıkalı olduğunun tespit edilmesinin ardından, anjiyo olan Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan’ı yazlık evinde ziyaret etti.


Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Baysan, Albayrak’ı durumu hakkında bilgilendirdi.


Baysan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Kadir Albayrak, Baysan’a en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu. Yakın zamanda göreve başlayacağını ifade eden Başkan Baysan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




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