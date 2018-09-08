Başkan Albayrak’tan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yayımladığı mesajda, "Bir toplumda okuryazar oranı ne kadar fazla ise o toplum o ölçüde gelişir ve ilerler. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı eğitim seferberliği sayesinde pek çok yurttaşımızın okuma ve yazmayı öğrenmesi sağlanmıştır. Aynı şekilde ülkemizin dört bir yanında açılan okullarda eğitim seferberliği sürdürülmüştür. Ancak elde edilen tüm ilerlemelere rağmen günümüzde temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan ve okuma yazma bilmeyen insanlar bulunmaktadır. Gelişmeye ve ilerlemeye açık Tekirdağ halkı, Ulu Önder Atatürk’ün 23 Ağustos 1928’de yeni Türk harflerini ilimizde ilan ettiği günden beri eğitim seferberliğine büyük bir istekle katılmıştır. TÜİK’in 2015 yılı verilerine göre Türkiye’de okuma ’yazma bilmeyen 6 yaş üstü vatandaşların genel nüfus içindeki oranı yüzde 3,78 iken, Tekirdağ ili 1,8’lik derecesiyle Antalya’nın ardından ikinci olmuştur. Elbette Tekirdağ’ın vizyonu okuryazarlık alanında birinci sıraya yükselmektir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 11 ilçeye 11 okul projemiz ile bu anlamda eğitim seferliğine katkıda bulunduk. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için bundan sonra da yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Dünya Okuma Yazma Günü’nü kutluyor, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.