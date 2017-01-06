Başkan Albayrak’tan, Emniyet Müdürüne teşekkür

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile görüşerek sohbet eden Başkan Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ ziyaretinde en ufak bir sorun yaşanmamasından dolayı başta İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın olmak üzere tüm emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Albayrak, Aydın’a çalışmalarında başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ise, Tekirdağ’daki vatandaşların güvenliği ve huzuru için elbirliğiyle çalışmaya hazır olduklarını belirterek, Başkan Albayrak’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.