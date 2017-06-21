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21 Haziran 2017 09:41

Başkan Albayrak’tan Kadir gecesi mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kadir gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak’tan Kadir gecesi mesajı

21 Haziran 2017 09:41


Başkan Albayrak, mesajında, "Birlik ve beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı on bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine ulaşmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gece, manevi ikliminin yanı sıra, birlik ve beraberlik için de vazgeçilmez bir fırsattır. O nedenle tüm hayırları, dostlukları, sevgi, saygı ve hoşgörüyü, kardeşlik ilişkilerini, komşuluk duygularını bu gece de daha da arttırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimin mübarek Kadir gecesini kutlar, tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini dilerim."




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