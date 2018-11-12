Başkan Albayrak'tan kurtuluş kutlaması

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak mesajında, “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, yurdumuzu elimizden almak isteyen düşmanlara karşı birleşen milletimiz, Kurtuluş Savaşında şanlı bir destan yazmıştır. Savaş meydanlarında kazanılan büyük zaferler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile taçlandırılmıştır. Tarih bilinci, bağımsızlık ruhu ve cumhuriyet sevgisi ile güzel yurdumuza sahip çıkıyoruz ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum" dedi.