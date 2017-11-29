Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 10:52

Başkan Albayrak’tan Mevlid Kandili mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak’tan Mevlid Kandili mesajı

29 Kasım 2017 10:52


Başkan Albayrak mesajında, “Sevgili Peygamberimizin doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ne millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde ermiş bulunuyoruz. Ahlakı, erdemleri ve bilgeliğiyle tüm insanlığa örnek olan Peygamberimizi andığımız Mevlid Kandili, sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörü duygularını en güzel şekilde yaşadığımız manevi değeri yüksek bir gündür. Mevlid Kandili, her sözü ve davranışı ile ufkumuzu aydınlatan Peygamberimizin bize kazandırdığı kardeşlik, dostluk, sevgi ve güven anlayışını daha iyi idrak etmemize vesile olmaktadır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren Mevlid Kandili’nin ülkemize ve tüm insanlığa mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Mevlid kandilini tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Sisli
    18°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç