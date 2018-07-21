Başkan Albayrak’tan sağlıkçılara destek

Tekirdağ Tabip Odası Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın görevi esnasında darp edilmesini düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde düzenlenen basın açıklamasına katılarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
Düzenlenen basın açıklamasında, “Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” denildi.