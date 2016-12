Başkan Albayrak’tan Sarıkamış Şehitlerini anma mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Sarıkamış Harekatının 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak mesajında, "22 Aralık 1914 - 15 Ocak 1915 tarihleri arasındaki Osmanlı- Rus savaşı sırasında Sarıkamış’ta bulunan Allahuekber Dağları’nda, yurdumuzun dört bir yanından gelen 90 bin kahraman askerimiz, vatanları uğruna canlarını hiç düşünmeden feda etmişlerdir. Bu harekat bizlere Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bugün de bizler bu fedakarlığın bilincinde olarak kahraman şehitlerimizin izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatanımız için her koşulda çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Sarıkamış Harekatının 102. yılında, yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”