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30 Aralık 2016 17:24

Başkan Albayrak’tan yeni yıl mesajı

Başkan Albayrak’tan yeni yıl mesajı

30 Aralık 2016 17:24

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Albayrak mesajında, “Ülkemiz ve dünya için önemli gelişmelere sahne olan, üzüntü ve sevinçleriyle, yaşanmış anılarıyla bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bilindiği gibi göreve geldiğimizden günden bu yana şehrimizi geliştirmek, modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak, daha ileriye götürebilmek adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. 2017 yılında da siz değerli vatandaşlarımızın bize verdiği sorumluluk ve destekle çalışmalarımız istikrarlı bir şekilde devam edecektir. 2017 yılının başta siz değerli hemşehrilerim ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi, yaşanan hüzünlerin son bulması ümidiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.



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