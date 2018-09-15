Başkan Buz: "Kobilere de fırsat tanınmalı"

Sanayi Ticaret ve Esnaf (SATİVES) Derneği Başkanı Erol Buz, gündeme dair açıklamalarda bulunarak, ""Kobilere de fırsat tanınmalı" dedi.

Konut kredilerindeki artışı ve ekonominin seyri hakkında konuşan SATİVES Derneği Başkanı Erol Buz, "Geçtiğimiz aylarda 41 firmanın katılımı ile gerçekleşen konut kredi faizi indirim kampanyası söz konusu oldu. Fakat bu kampanyaya yalnızca bilinen firmalar katılım gösterebildi. Eğer ekonomimizin düzelmesini istiyorsak bu gibi ekonomik hamlelerde kobilere de fırsat tanınmalı. Gerçekleştirilen konut kredisi faizi kampanyasına, kobilerin de dahil edilmesi gerektiğini belirten Buz, ‘'Gayrimenkul sektörünün 3 büyük çatı kuruluşu GYODER, İNDER ve KONUTDER bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu projede konut kredilerinin faiz oranlarında geçici süre için indirime gidildi. Yani bu firmaların konutlarını yüzde 0,98 gibi cüzi bir faizle almak mümkün oldu. Elbette böyle kampanyaların destekçisiyiz fakat bu gibi şatafatlı olayların bir de görünmeyen yüzleri var. Kampanyadan yalnızca Türkiye'nin bilinen 41 firması faydalanabildi. Kampanyaya hiçbir kobi ise dahil edilmedi" ifadelerini kullandı.

"Konutlarımız yüzde 30 değer kaybetti"

Konut kredi faizlerindeki bu eşitsizliğin, küçük ve orta bütçeli inşaat firmalarını etkilediğini söyleyen Buz, "Tabi kampanya bununla sınırlı kalmadı, bu firmalar dairelerine peşin ve kredili alımlarda yüzde 20 indirim yaptılar. Açıkçası belirtmek isterim ki biz kobilerin konut bedelleri şu son 6 ay içerisinde yüzde 30 değer kaybetti. Doların artışı ile birlikte malzeme fiyatlarında da artışa gidilmesi buna sebep oldu. İnşaatını tamamladığımız dairelerimiz, maliyetlerinden daha düşük bir fiyata satıyoruz. Şimdi sizlere soruyorum; bu firmalar 0,98 kredi oranıyla konut satabilirken, biz kobiler nasıl 1,80 ile 2,42 faiz oranları arasında satış gerçekleştirebiliriz ki" dedi.

Son olarak yeni ve kapsamlı projelerle ekonomik kalkınma sağlanabileceğini kaydeden Buz, "Ülkece ekonomik olarak sıkıntı yaşadığımız bu süreçte yaşanan bu eşitsizliklerle birçok iş insanımızın ya çeki yazılıyor ya da vadesinde ödeme gerçekleştiremez hale geliyor. Bahsi geçen firmalar ile aynı ülke çatısı altında yaşadığımızı, yetkilileri bir kez daha hatırlatmak isteriz. Elbette bu süreçte her zaman olduğu gibi devletimizin yanında yer alıyoruz ve devletimizin yetkililerinin de önümüzdeki günlerde biz kobilere de sahip çıkacak projeler sunmasını bekliyoruz" diyerek açıklamasını noktaladı.