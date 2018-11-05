Başkan Eşkinat atletizmin genç yıldızlarını ağırladı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, geçtiğimiz haftalarda çeşitli turnuvalarda Süleymanpaşa'ya madalya ve kupalar getiren genç atletleri makamında ağırladı.

Çocuklara ve gençlere yönelik projeleri ile öne çıkan Süleymanpaşa Belediyesi, Gençlik ve Spor Kulübü ile de gençlerin birçok branşta sporla tanışmasını sağlıyor. Judo ve taekwondo gibi savunma sporları, yüzme ve atletizm başta olmak üzere çok sayıda başarılı sporcu yetiştiren ve milli takımlara sporcu gönderen Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, her geçen gün adını daha çok duyuruyor.

Başarılı sporcular Eşkinat'ı ziyaret etti

Son olarak geçtiğimiz haftalarda, çeşitli atletizm müsabakalarından kupa ve madalyalarla dönen genç sporcular, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Deniz Taner ve Antrenör Begüm Yılmaz da hazır bulundu.

“Kupa ve madalyalar artacak”

Ziyarette spora ve gençlerin sporla ilgilenmesine verdiği destek için Başkan Eşkinat'a teşekkür eden başarılı atletler, kupa ve madalyaların hikayesini anlattılar. Ayrıca sporcular derecelerin artarak devam edeceği sözünü verdiler. Başarılı sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da gençlerden daha çok çalışarak milli takım seviyesinde başarılar beklediğini ifade etti.

Edirne, Kırklareli ve İstanbul'dan madalya ve kupalarla döndüler

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü atletizm sporcuları; Edirne Bayrak Takım Yarışları'nda 18 Yaş Altı erkek ve kızlarda ikincilik, 14 Yaş Altı karışıkta ikincilik ve 12 Yaş Altı karışıkta üçüncülük elde ettiler. Ayrıca Kırklareli'de yapılan Türkiye Atletizm Federasyonu Küçükler Atletizm Festivali'nde 14 Yaş Altı Bayrak Yarışları'nda kızlarda takım halinde ikinci oldular. İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Bölge Yarışması'nda ise bireyselde kız ve erkeklerde iki ikinciliğin yanı sıra bayrak yarışlarında da erkeklerde ikincilik, kızlarda üçüncülük dereceleri geldi.