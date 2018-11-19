Başkan Eşkinat çevreci özel öğrencilerle buluştu

Özel öğrenciler tarafından geri dönüşüme dikkat çekmek için gerçekleştirilen çalışmadan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Eşkinat, öğrencilerin okulda gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyerek yapılanlar hakkında bilgi aldı.

Özel öğrencilere bir de sürpriz yapan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, üretim yaparken kendilerine zarar vermeden çalışabilecekleri Maker Torna Seti'ni Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Sınıfı öğrencilerine hediye etti.

“Bu güzel çalışmalarına kayıtsız kalmam mümkün değildi”

Öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmaya vurgu yaparak konuşan Eşkinat, “Kapı kapı dolaşarak 60 kg pil ve 200 kg elektronik atık toplayan özel öğrencilerimizi kutluyorum. Bu güzel çalışmalarına kayıtsız kalmam mümkün değildi. Artık maker torna setleri var. Özel çocuklarımız bu set sayesinde kendilerine zarar vermeden üretim yapabilecekler. İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla çok kısa zamanda istihdama katılıp ülkemiz için önemli bir güç olacaklar” dedi.

“Maalesef ülkece bu yeteneğin farkında değiliz”

Özel öğrencilerin özellikle endüstriyel üretimde çok daha başarıları olduğuna dikkat çeken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Özel çocuklarımız özellikle odaklanma konusunda sorun yaşamadıkları için endüstriyel üretimin birçok alanında çok başarılı işler yapabilirler. Maalesef ülkece bu yeteneğin farkında değiliz. Gerekli eğitim verilip istihdam sağlandığı takdirde ülkemiz için çok başarılı işler yapacaklardır” diye konuştu.

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi ve öğretmenleri ile bir süre sohbet eden Eşkinat, özel öğrencilerin gelişimine katkılarından dolayı teşekkür etti.